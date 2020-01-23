НАБУ сообщило о подозрении в завладении более ₴54 миллионов экс-представителю Порошенко в Крыму и еще пяти фигурантам

Экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин В среду, 22 января, детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили о подозрении шести лицам в завладении и легализации более 54 миллионов 179 тысяч гривен из госбюджета.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Действия подозреваемых квалифицированы по части 5 статьи 191, част 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» и «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»).

Подозрения предъявлены: бывшему уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека (Борис Бабин, – ПН); бывшему первому заместителю министра юстиции (Наталья Бернацкая, – ПН); бенефициару частной компании; трем лицам, приближенным к бывшему народному депутату Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, а также устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Следствие установило, что подозреваемые в течение 2013-2016 годов организовали схему с использованием механизма обращения в Европейский суд по правам человека: ввели в заблуждение европейский институт, не проинформировав его обо всех обстоятельствах спорных правоотношений.

Так, в сентябре 2013 года представитель ООО «Золотой Мандарин Ойл», подконтрольного бывшему народному депутату Украины Георгию Логвинскому, по указанию последнего подготовил и направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявление о взыскании с государственного бюджета Украины 54,179 миллионов как невыплаченной задолженности со стороны ПАО «Киевэнерго» перед предприятием по хранению мазута, якобы с 2009 года органами исполнительной службы не выполнялось.

Однако, как выяснили детективы НАБУ во время досудебного расследования, несмотря на решение суда в свою пользу, «Золотой Мандарин Ойл» за его реализацией в исполнительную службу не обращался. И об этом факте ООО ЕСПЧ не сообщил. Так же, как и скрыло от европейской институции факт уступки права требования к ОАО «Киевэнерго» в пользу другой частной компании, также аффилированной с экс-народным депутатом-организатором схемы, произошло за полгода до обращения в ЕСПЧ.

В дальнейшем, как считает следствие, для сопровождения дела в ЕСПЧ бывший народный избранник договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого Правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался выплатить в пользу подконтрольного нардепу «Золотого мандарина Ойл» 54 миллиона 179 тысяч из государственного бюджета Украины по обязательствам, возникшим между двумя частными лицами. В феврале 2016 Министерство юстиции Украины перечислило указанную сумму средств.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в июне 2017 года.

Часть подозреваемых уже выразили готовность сотрудничать со следствием и дать обличительные показания об обстоятельствах совершенного уголовного преступления. Следствие продолжается.

Бывший представитель президента в Крыму и уполномоченный Кабмина по делам ЕСПЧ Борис Бабин, который занимал эту должность, когда главой государства был Петр Порошенко, также прокомментировал предъявленному ему подозрение.

Напомним, как в декабре 2017 года детективы НАБУ провели обыск в центральном аппарате Министерства юстиции в рамках этого уголовного производства.