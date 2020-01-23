В Полтаве ГБР задержало замначальника налоговой милиции за вымогательство у бизнесмена 85 тысяч долларов

Следователи ГБР задержали одного из заместителей начальника оперативного управления ГУ Государственной фискальной службы в Полтавской области за вымогательство неправомерной выгоды в сумме 85 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, налоговик требовал от харьковского предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 85 тысяч долларов США. За взятку чиновник обещал повлиять на следователя ГФС и решить вопрос возврата изъятого при обыске имущества и помочь бизнесмену избежать уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Расследование вышеуказанного производства осуществлялось следственным управлением финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Украины.

Всю сумму взятки предприниматель передал посреднику, после чего налоговик и его сообщник были задержаны следователями Государственного бюро расследований в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении должностному ГФС подозрения в совершении уголовного преступления предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области. Оперативное сопровождение - Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

В случае доказательства вины, задержанному чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, как 23 августа 2016 года задержали тогдашнего первого замглавы ГУ ГФС Николаевщины Романа Подгородинского за систематическое вымогательство и получении взяток. Вместе с ним в тот день задержали и его подельника Александра Никитина. В итоге суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 миллион 15 тысяч гривен для Подгородинского и 800 тысяч гривен для Никитина. Подгородинский внес залог и вышел на свободу.

Через время соучастник Подгородинского Александр Никитин пошел на сделку с прокуратурой и относительно него выделили отдельное производство. Позже суд утвердил договор о признании виновности Никитина и наказал его штрафом в 25,5 тысяч гривен – он пообещал сдать подельника.