В Николаеве и области из-за поджогов снова тушили горящий камыш

В Николаеве и в области с утра 23 декабря снова произошло возгорание камыша.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

О первом возгорания граждане сообщили в 09:15. Горел камыш вблизи села Котлярево Шевченковской ОТГ Витовского района. Для тушения направлено пожарных 16-й государственной пожарно-спасательной части. В 9:41 пожар был локализован и в 09:55 его ликвидировали на площади 2000 квадратных метров. Возгорание вызвал поджог.

О возгорании плавней вблизи Богоявленского парка на проспекте Богоявленском, 253 в Николаеве сообщили в 10:32. Пожарные 5-й ГПСЧ локализовали пожар в 10:43 и ликвидировали в 11:01 на площади 2000 квадратных метра. Вероятная причина в этом случае также поджог.

Также в 11:19 сообщили о пожаре камыша на побережье реки Ингул в садово-виноградном обществе «Ракета». Пожарные аварийно-спасательного части аварийно-спасательного отряда специального назначения ликвидировали его в 11:49 на площади 1000 квадратных метров.

«Люди, опомнитесь и наконец подумайте о последствиях, когда намеренно выжигаете сухую растительность или забываете об элементарных правилах пожарной безопасности во время посещения природных экосистем! Помните, что под действием ветра пламя беспощадное и даже ваш дом может оказаться в эпицентре огня!» – возмутились сотрудники ГСЧС в Facebook.

Напомним, что 22 января на Николаевщине из-за поджогов горело более 5 гектаров камыша.