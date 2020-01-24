На Львовщине вымогатели угрожали заробитчанину – требовали $50 тысяч и обещали расправиться с его семьей

В Львовской области трое местных жителей подозреваются в вымогательстве. Они требовали от 26-летнего мужчины заплатить им 50 тысяч долларов несуществующего долга.

Об этом сообщили Департаменте стратегических расследований.

Вымогатели узнали, что мужчина вернулся с заграничных заработков и имеет значительную сумму денег. Они придумали историю о том, что пострадавший якобы украл эти деньги и должен их вернуть. После отказа отдавать заработанные деньги, вымогатели избили гражданина.

Опасаясь за свою жизнь, он был вынужден отдать 30 тысяч долларов США. Однако участники преступной группы продолжали требовать остальные деньги. При этом уже угрожали физической расправой его родным. Понимая реальность их угроз, мужчина одолжил деньги у знакомых и отдал злоумышленникам еще 20 тысяч долларов США. В итоге мужчина обратился в полицию.

Оперативники управления стратегических расследований провели санкционированные обыски у подозреваемых. У них изъяли 36 тысяч долларов США, 18 тысяч евро, 51 тысячу гривен, патроны различного калибра, балаклавы и кастеты.

Напомним, 11 января полиция задержала пятеро ранее судимых николаевцев во главе с криминальным авторитетом по прозвищу «Осетр». Они вымогали у предпринимателя 660 тысяч гривен несуществующего долга.