СБУ задержала двух мужчин, которые «продавали» должность начальника колонии за $20 тысяч

СБУ задержала двух подозреваемых в «продаже» должности начальника колонии за 20 тысяч долларов.

Об этом сказано на сайте ведомства.

Бывший работник системы Государственной уголовно-исполнительной службы вместе с сообщником предлагали потенциальным кандидатам за деньги обеспечить назначение на должности, в том числе начальника колонии, в одной из областей Украины за 20 тыс. долларов.

«Клиентов» они подыскивали среди действующих руководителей среднего звена пенитенциарной системы. Подозреваемые ссылались на связи в Министерстве юстиции.

По информации СБУ, один из подозреваемых действительно имеет близкие связи с чиновником Минюста. Информацию о возможной причастности должностного лица к сделке еще проверяет следствие.

Задержание злоумышленников произошло в кафе в центре Киева во время получения всей суммы взятки.

Фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 90 (мошенничество), ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что ранее в Киеве задержали подозреваемых в мошенничестве после передачи 250 тысяч долларов. Они представившись доверенными лицами Президента Украины, требовали от бывшего сотрудника ГП «Укрспецэкспорт» передать им 570 тысяч долларов за решение вопроса о назначении его на руководящую должность в государственном концерне «Укроборонпром».