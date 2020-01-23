Суд арестовал экстремиста, причастного к ряду взрывов и антисемитских преступлений по всей Украине

Суд арестовал подозреваемого в ряде резонансных преступлений, направленных на разжигание национальной вражды и ненависти в Украине.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.
Подозреваемого задержали накануне, 22 января. Ранее он 18 месяцев скрывался от следствия. Арестованного подозревают в следующих преступлениях:
- подрыв ручной гранаты и осквернение могильного комплекса «цадика Нахмана» в 2016 году;
- подрыв гранаты РГД-5 на территории Черкасского отделения полиции в 2017;
- подрыв памятника Венгерскому народу на Веревецком перевале (граница Львовской и Закарпатской областей) в 2017 году;
- разжигание национальной вражды и ненависти в урочище Гута Пенятская в Бродовском районе Львовской области и на территории заповедника «Быковнянские могилы»;
- осквернение иудейской религиозной святыни – синагоги «Цори Гилод» во Львове в 2017 году;
- хулиганские действия возле посольств США и Литвы;
- покушение на убийство – подрыв бомбы в Киеве во время празднования Дня Независимости в 2017 году (тогда пострадали родственники николаевского десантника Чибинеева).
- раскрашивание памятника воинам АТО, применение взрывного устройства возле памятника воинам АТО в 2017 году;
- подрыв ручной гранаты у входа в приемную политической партии «Национальный корпус» в 2017 году.
Сейчас принимаются меры по завершению досудебного расследования и направлению обвинительного акта в суд. Что касается других двух участников указанных преступлений, продолжается рассмотрение обвинительного акта в суде.