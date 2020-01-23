Суд арестовал экстремиста, причастного к ряду взрывов и антисемитских преступлений по всей Украине

Суд арестовал подозреваемого в ряде резонансных преступлений, направленных на разжигание национальной вражды и ненависти в Украине.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

Подозреваемого задержали накануне, 22 января. Ранее он 18 месяцев скрывался от следствия. Арестованного подозревают в следующих преступлениях:

- разжигание национальной вражды и ненависти в урочище Гута Пенятская в Бродовском районе Львовской области и на территории заповедника «Быковнянские могилы»;

- подрыв памятника Венгерскому народу на Веревецком перевале (граница Львовской и Закарпатской областей) в 2017 году;

- подрыв гранаты РГД-5 на территории Черкасского отделения полиции в 2017;

- подрыв ручной гранаты и осквернение могильного комплекса «цадика Нахмана» в 2016 году;

- осквернение иудейской религиозной святыни – синагоги «Цори Гилод» во Львове в 2017 году;

- хулиганские действия возле посольств США и Литвы;

- покушение на убийство – подрыв бомбы в Киеве во время празднования Дня Независимости в 2017 году (тогда пострадали родственники николаевского десантника Чибинеева).

- раскрашивание памятника воинам АТО, применение взрывного устройства возле памятника воинам АТО в 2017 году;

- подрыв ручной гранаты у входа в приемную политической партии «Национальный корпус» в 2017 году.