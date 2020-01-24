В Николаеве суд перенес избрание меры пресечения экс-начальнику ГСЧС Одесчины, подозреваемому в халатности, повлекшей пожары в городе

Виктор Федорчак В Николаеве 24 января суд перенес рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения бывшему начальнику Главного управления Госслужбы чрезвычайной области Виктору Федорчаку, поскольку его адвокаты недавно получили материалы и еще не ознакомились с ними, чтобы предоставлять клиенту необходимую правовую помощь.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении экс-начальнику ГУ ГосЧС области Виктору Федорчаку 14 января. Экс-чиновнику вменяют халатное выполнение служебных полномочий, что привело к тяжким последствиям (часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса).

Федорчука подозревают в ненадлежащей организации надзора за пожарной безопасностью, что привело к масштабным пожарам на территории города: в лагере «Виктория» (16 сентября 2017 года), в психиатрической больнице (10 июня 2019 года), в гостинице «Токио Стар» (17 августа 2019 года), в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (4 декабря 2019 года).

На заседании в Заводском районном суде Николаева 24 января, адвокаты Василий Калаянов и Игорь Иванцов сообщили суду, что Виктор Федорчак сегодня утром только подписал договор о юридических услугах с их адвокатским объединением «Магистр» в Николаеве. Тогда же адвокаты и получили объемные материалы ходатайства прокуратуры. В связи с эти адвокаты попросили отложить рассмотрение ходатайства прокуратуры, чтобы они смогли изучить документы.

Также защитники Федорчака отметили, что их клиент сейчас находится на стационарном лечении, но не уклоняется от суда и приехал на заседание в Николаев.

Подозреваемый Федорчак поддержал позицию своих адвокатов.

Прокурор прокуратуры Одесской области Владимир Крячков отмечал, что у Федорчака было время ознакомиться с материалами ходатайства об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, и настаивал на проведении заседании по сегодня.

В итоге следственная судья Инна Притуляк перенесла заседание, чтобы не нарушать право подозреваемого на защиту.

Напомним, что 4 декабря 2019 года в Одессе произошел пожар в колледже, в результате трагедии погибли 16 человек. По данным следствия, в колледже отсутствовала пожарная сигнализация.

По факту пожара открыто уголовное производство по части 2 статьи 270 («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности») Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются три версии возникновения пожара: поджог, аварийная работа электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. 10 декабря директору колледжа Любви Кочерге объявили о подозрении в служебной халатности (часть 2 статьи 367 УКУ). 11 декабря Киевский райсуд Одессы отправил директора сгоревшего колледжа Любовь Кочергу под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Как известно, в Одессе в ночь на 17 августа прошлого года произошел пожар в гостинице «Токио Стар». В результате которого девять человек погибли, а 10 пострадали.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за гибель людей при пожаре в гостинице «Токио Стар» в Одессе ответит сам владелец Вадим Черный из-за своей халатности и игнорированию правил пожарной безопасности. 20 августа суд арестовал на два месяца без права залога владельца гостиницы «Токио Стар».