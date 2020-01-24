Полиция проводит обыск у лидера николаевских социал-националистов, которого судили за разбой – он фигурирует в деле о минировании облсовета

В Николаеве в пятницу, 24 января, полиция проводит обыск у ранее судимого за разбой Виталия Федоренко, который позиционирует себе как лидера местной ячейки «Социал-национальной ассамблеи» – его заподозрили в причастности к минированию облсовета.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в ГУ Нацполиции в Николаевской области.

По словам собеседника ПН в полиции, Федоренко вероятно причастен к подаче ложного сообщения о минировании Николаевского областного совета в ноябре 2019 года. Тогда кроме «минирования» в здании устроили скандал представители организации «Объединенные добровольцы». Некоторые депутаты говорили, что «минирование» и приезд «добровольцев» – дело рук главы облсовета Виктории Москаленко, которая боялась лишиться своей должности.

На своей странице в Facebook, где Федоренко скрывается под ником «Кристиан Кнаус», он также подтвердил, что у него по месту жительства проводятся обыски.

Отметим, что Виталий Федоренко не раз был замечен в различных скандалах и был судимый за грабеж.

В 2014 году Федоренок задержали по подозрению в разбойном нападении. У него при обыске был обнаружен телефон, который он отобрал, напав на прохожего, а также пистолет, которым он угрожал.

Позже он признался в совершении преступления. По его словам, мужчина предложил ему сексуальные утехи, а потом Федоренко совершил преступление.

Согласно приговору Центрального райсуда Николаева, он был осужден за разбойное нападение к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в 1 год.

Позже он стал активным участником потасовок в Николаевской мэрии. На сессии 4 октября 2018 года к депутатам подбежал один из праворадикалов и пытался облить фекалиями депутата Ентина. При этом фекалии также попали на депутатов Елену Киселеву и Сергея Мотуза и на самого нападавшего, который сумел сбежать. Позже потасовка перешла в коридор, где полиция задержала хулиганов, а депутат Ентин начал размахивать пистолетом. После этих событий депутаты так и не смогли в тот день провести сессионное заседание.

А спустя какое-то время, в кабинете тогдашнего главы облгосадминистрации Алексея Савченко, Виталий Федоренко раскаивался перед депутатом Еленой Киселевой за свой поступок, попросил у нее прощения и подарил цветы.

Кроме того, Федоренко со своими соратниками был замечен в потасовках в Херсоне в 2019 году.