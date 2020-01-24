В Николаеве разыскивают подростка, который ушел из дома и не вернулся

Даниил Гриценко Корабельный отдел полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области разыскивает 13-летнего Гриценко Даниила Сергеевича, который в четверг, 23 января, около 13:00 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщается на странице «Розыск детей ГУНП в Николаевской области».

Приметы: рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие темные, глаза серые, носит очки. Был одет: куртка черного цвета, серая шапка, черные спортивные штаны, кроссовки черного цвета. Возможно находится с собакой рыжего цвета на поводке.

При получении какой-либо информации о возможном местонахождении парня, просят звонить по номеру 102, (0512) 64-48-97, 0938586858.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине разыскивают подростка, который снова сбежал из дома.