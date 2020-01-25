Возле Николаева браконьеров, которые незаконно спилили 26 акаций

В Николаевском районе, возле села Кринички браконьеры незаконно спилили 26 акаций и повредили еще четыре дерева.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции в Николаевской области.

Деревья спилили в полезащитной лесополосе. На месте происшествия также обнаружили прицеп, загруженный спиленными деревьями, и орудия незаконной рубки деревьев. Сейчас все вещественные доказательства изъяты, а на нарушителей составили протокол об административном правонарушении. Размер ущерба составляет 23 тысячи гривен.

Готовятся материалы для передачи в полицию для привлечении нарушителей к уголовной ответственности.

Напомним, что ранее на Николаевщине неизвестные незаконно спилили 41 дуб.