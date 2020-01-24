В Николаеве полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в мошенничестве на продажах авто, который скрывается от следствия

Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Николаевской области разыскивает подозреваемого в ряде преступлений Владимира Шорникова.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в области.

Полиция разыскивает ранее судимого 42-летнего уроженца Николаева Владимира Шорникова. Его подозревают в совершении ряда особо тяжких преступлений на территории Николаева и области, связанных с завладением денежных средств граждан обманным путем в составе организованной группы, под предлогом продажи транспортных средств и сельскохозяйственной техники в лизинг, повлекшие пострадавшим материальные убытки в особо крупных размерах, по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 190 Уголовного Кодекса Украины «Мошенничество».

Мужчине заочно было сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений и пока он скрывается от полиции.

«Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам помочь установить местонахождение мужчины, и полезную для следствия информацию предоставить в СУ ГУНП в Николаевской области по адресу: ул. Спасская, 12, г. Николаев или телефону 102», – говорится в сообщении.

Напомним, что в Южноукраинске разыскивают пенсионерку, пропавшую без вести в августе.

Также ранее сообщалось, что в сентябре 2019 года Следственное управление ГУНП в области и прокуратура объявили о подозрении четырем членам преступной группы, которые причастны к 19 фактам мошенничества.

В ходе досудебного расследования установлено, что в период с сентября 2018 года по февраль 2019 года четыре злоумышленницы, в возрасте от 20 до 32 лет, путем обмана завладели денежными средствами 19 потерпевших на общую сумму 573 тысячи гривен, которые должны были приобрести транспортные средства и сельскохозяйственную технику.