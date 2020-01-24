Николаевский апелляционный суд оставил в СИЗО подозреваемых в вымогательстве «Осетра» и еще троих его подельников

Вячеслав Осетров (фото - архив) Николаевский апелляционный суд в пятницу, 24 января, отказал подозреваемым в вымогательстве денег с местного предпринимателя облегчить меру пресечения.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе суда.

Как известно, 11 января года полиция задержала пятеро николаевцев во главе с криминальным авторитетом по прозвищу «Осетр» за вымогательство у предпринимателя 660 тысяч гривен несуществующего долга. Задержание произошло после передачи первой части денег в размере 250 тысяч гривен. Его также связывали с хищением топлива с поездов. 13 января суд арестовал Вячеслава Остерова, а на следующий день других подозреваемых в этом производстве: Антона Василюка, Михаила Хрипко и Валентина Пигия.

Адвокаты подозреваемых не согласились с таким решением Центрального районного суда Николаева и подали апелляционные жалобы.

В итоге коллегия судей апелляционной инстанции в составе Елены Фарионовой, Владимира Гулого и Оксаны Куценко после изучения материалов подтвердила законность и оставила в силе определения Центрального райсуда Николаева относительно меры пресечения для этих четверых подозреваемых.

Антон Василюк с адвокатами (фото - архив) Михаил Хрипко (фото - архив) Валентин Пигий с адвокатами (фото - архив)

Напомним, что последнему подозреваемому в этом уголовном производстве - гражданину Азербайджана Рзаеву избирали меру самому последнему, поскольку он заявил о необходимости привлечь переводчика на азербайджанский язык – рассмотрение ходатайства растянулось на несколько дней из-за перевода документа, ознакомлением подозреваемого с делом, а также один раз переводчик не смог присутствовать на заседании.

20 января Центральный райсуд Николаева арестовал с залогом в 600 тысяч гривен подозреваемого в вымогательстве Мамеда Рзаева.