В Харькове неизвестные снова взорвали и ограбили банкомат

В Харькове ночью 24 января на улице Льва Ландау взорвали и обчистили очередной банкомат.

Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции Харькова.

В результате происшествия произошло возгорание помещения, которое было ликвидировано сотрудниками ГосЧС, пострадавших нет.

Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

Напомним, 12 января в Харькове неизвестные подорвали банкомат и отделение банка, но до денег так и не добрались.