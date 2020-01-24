На Луганщине суд приговорил к условному сроку мужчину, который из ружья застрелил двух котят

В Старобельском районе Луганской области местного жителя осудили за жестокое обращение с животными.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганщины.

В начале октября 2019 года 47-летний мужчина взял гладкоствольное ружье и на собственном дворе застрелил двух котят. По этому факту правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными, что привело к их гибели). Дело передали в суд.

Старобельский районный суд Луганской области признал мужчину виновным в совершении преступления и приговорил его к пяти годам тюрьмы. Однако, учитывая признание и раскаяние обвиненного, его освободили от отбывания наказания в тюрьме с испытательным сроком в один год.

Напомним, в Виннице суд приговорил к условному сроку мужчину, который выбросил свою кошку с пятого этажа.