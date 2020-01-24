В Мариуполе полиция освободила из «трудового рабства» около 30 человек

Правоохранители Донецкой области освободили в Мариуполе из трудового рабства группу лиц, попавших туда по объявлениям с обещаниями избавить наркотической или алкогольной зависимости.

Об этом сообщил пресс-центр областной Нацполиции.

«Установлена группа злоумышленников, которые занимались трудовой эксплуатацией граждан уязвимых категорий: наркозависимых, бездомных и тому подобное. Около 30 мужчин и женщин удерживали в доме под названием «Храм», осуществляли на них психологическое и физическое воздействие, принуждали к тяжелому труду», - сказано в сообщении.

«Нахождение пострадавшего в ложном «реабилитационном центре» стоило родственникам 2 тыс. гривен в месяц. За один рабочий день за каждого работника злоумышленники получали до 400 грн", - говорится в сообщении.

Злоумышленники действовали под прикрытием благотворительного фонда и религиозного сообщества. Кроме лидера, в состав группировки входили руководители «Храмов», которые обеспечивали деятельность заведения, вербовщики, постоянно следившие за удерживаемыми, и охранники.

«Работников» набирали по объявлению в интернете, обещая избавить наркотической или алкогольной зависимости. Некоторых кандидатов вербовали на улицах, пользуясь их тяжелым положением. Пострадавших вывозили на строительные объекты в разные города Донецкой и Днепропетровской области, где они выполняли тяжелую работу. За отказ работать их наказывали методами физического воздействия.

«Фигуранты называли этот процесс «трудотерапия». Курс лечения длился от двух месяцев до года. Оплата за труд, а также за пребывание лиц в «реабилитационном центре» шел на счет главаря преступной группы… Сами рабочие получали лишь спальное место и минимальное питание», - сказано в Нацполиции.

Полицейские пресекли деятельность одного из центров, расположенного в Мариуполе. Также установлены лица, которых удерживали там ранее. Кроме того, полицейские обнаружили в «реабилитационном центре» ранее судимого 25-летнего мужчину, который больше года скрывался от полиции, он подозревается в совершении преступления по ч.2 ст.186 Уголовного кодекса Украины (грабеж).

Лидеру преступной группы и его сообщникам (все они жители Мариуполя 31-37 лет) инкриминируют ч.2 ст.149 (торговля людьми) и ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы) УК. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Житомирской области задержали банду, которая держала в рабстве шестерых украинцев и одного белоруса.