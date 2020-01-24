Львовского судью опять задержали на взятке – по другому делу его уже судят за получение неправомерной выгоды

Детективы НАБУ и прокуроры САП разоблачили и.о. председателя одного из районных судов Львовской области в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Судья требовал неправомерную выгоду за непривлечение к административной ответственности. Сейчас решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении.

Отметим, что речь идет о судье Турковского районного суда Луке Криле. Этот судья уже второй раз попадается на взятке – в прошлый раз это произошло в конце 2018 года. Тогда его уличили в получении 1 тысячи евро за непривлечение к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Расследование этого эпизода закончено, дело слушается в суде.