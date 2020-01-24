В Болгарии задержали подозреваемого по делу Гандзюк Левина, который скрывался от следствия

В Болгарии 24 января задержали Алексея Москаленко (Левина), который разыскивается по подозрению в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины.

Левина задержали сотрудники местных правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины.

Напомним, что Алексей Левин (Москаленко) длительное время находился в международном розыске как организатор нападения на Екатерину Гандзюк.

- Это задержание – яркое подтверждение того, что полное расследование дела Екатерины Гандзюк и наказание всех исполнителей, организаторов и заказчиков крайне важно для всех нас. Это – наш приоритет. Общество ждет от нас результатов, и мы целенаправленно движемся к тому, чтобы поставить в этом деле финальную точку, - заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Ранее Алексея Левина осудили в Николаеве за организацию заказных убийств – в 2014 году его и его отца, Алексея Москаленко (старшего) приговорили к 12 годам лишения свободы. Позже, как и организатора группировки Владимира Шпинду, апелляционный суд Николаевской области выпустил Алексея Левина (Москаленко) по так называемому «закону Савченко».

Напомним, что 20 января полиция провела в Херсоне масштабную спецоперацию и обыски у членов преступной группировки «Москала», т.е. Левина. Кроме того, обыски провели у председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, бывшего председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева, его экс-заместителя Евгения Рищука, которые также проходят по делу Гандзюк.

Тогда же СБУ задержала бывшего помощника нардепа Игоря Павловского по подозрению в руководстве преступной организацией. Он проходит как обвиняемый по делу Екатерины Гандзюк.