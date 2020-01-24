В Николаеве задержали наркоторговца, который на почте получил посылку с каннабисом, амфетамином и «солями»

В Николаеве задержали подозреваемого в наркоторговле, который занимался бесконтактным сбытом наркотиков на территории Николаева и Херсона.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Задержание провели детективы отдела по расследованию особо тяжких преступлений Следственного управления ГУНП в Николаевской области совместно с сотрудниками Управления противодействия наркопреступности под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Фото и места хранения «закладок» подозреваемый посылал клиентам в соцсетях и мессенджерах после получения от них уведомления об оплате заказов на электронный кошелек или другие платежные системы. Подозреваемого задержали, как только он получил в почтовом отделении посылку из столицы, которая содержала полиэтиленовые пакеты с каннабисом, амфетамином, мефедроном, таблетками экстази и наркотическими солями.

Посылка предназначалась для наркозависимых жителей Херсонщины, куда злоумышленник в ближайшее время должен был отправиться для дальнейшей передачи в виде закладок «оптовикам». Ее должны были разделить на две большие партии.

Наркотики полицейские направили на экспертизу. В общем подсчете стоимость изъятого по ценам «черного рынка» составляет около полумиллиона гривен. Также сотрудники полиции изъяли и отправили на исследование еще 20 наркозакладок, которые фигурант уже успел сделать и скрыть по Николаеву.

Задержанному сообщили о подозрении по части 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств или их аналогов»). Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в 180 тысяч гривен. Ему грозит лишение свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Николаеве задержали наркоторговцев, в группировку которых входил патрульный полицейский.