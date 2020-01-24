Суд в Николаеве отправил под арест четырех подозреваемых в вымогательстве

В Николаеве 24 января Центральный районный суд отправил под арест на время следствия четырех подозреваемых в вымогательстве.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Николаевцам, которым инкриминируют вымогательство, незаконное лишение свободы и ограбления, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога.

Меры пресечения избирали глава суда Галина Подзигун, а также судьи Светлана Гречаная и Сергей Медюк.

Напомним, что ранее 24 января николаевские полицейские разоблачили группировку вымогателей. Злоумышленники, которые позиционируют себя, как приближенные к криминальному авторитету, силой получили от местного бизнесмена около 100 тысяч гривен и требовали в дальнейшем платить им ежемесячно тысячу долларов США. Во время обысков у подозреваемых частично изъяли имущество пострадавшего, деньги, наркотики и две единицы оружия.