В Николаеве суд отправил под домашний арест патрульного из Кропивницкого, который подозревается в смерти водителя после задержания

В Николаеве суд отправил под домашний арест патрульного из Кропивницкого Артема Бондаренко, которого подозревают в превышении полномочий, что повлекло смерть задерживаемого им водителя.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как известно, в июле 2019 года во время потасовки с полицейскими умер задержанный мужчина, которого остановили за нарушение правил дорожного движения. 22 января этого года следователи николаевского теруправления Государственного бюро расследований сообщили патрульному о подозрении.

«Он обхватил его шею своей рукой и склонил к асфальту, положил на асфальт и таким образом, как считают эксперты, при таких обстоятельствах могла произойти травма шеи, которая в свою очередь потащила остановку сердца», - рассказал следователь территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве Александр Алесин.

Результаты этой экспертизы родные погибшего ждали более полугода. Потому что местные судмедэксперты дали заключение, что смерть мужчины с избиением не связана. Мол, произошло внезапное обострение хронических болезней. Родственники не поверили и обратились в суд, который и дал разрешение на повторное вскрытие - уже в Харькове.

«Ждали мы на результаты очень долго. Как тогда я говорил, так и сейчас я утверждаю, что это убийство. Действительно полиция убила моего отца», - говорит сын погибшего Богдан Собченко.

В патрульной полиции Кировоградщины ситуацию не комментируют. В Главном управлении Нацполиции говорят, что служебное расследование по данному факту продолжается.

«Сотрудник в определенное время был отстранен, затем было проведено служебное расследование, которое определило, что при наличии тех данных, которые будут в уголовном производстве, будет принято окончательное решение», - отметил начальник Главного управления Нацполиции в Кировоградской области Роман Козьяков.

В прокуратуре противоположными результатами двух исследований шоке. И хотят провести третье - уже в столице. Говорят, если его выводы совпадут с харьковскими, на скамье подсудимых окажется не только патрульный, но и те, кто его покрывал.

«Назначена дополнительная комиссионная судебно-медицинская экспертиза в Главном бюро судебно-медицинских экспертиз в Киеве. Все обстоятельства проверяются, после чего будет дана оценка действиям всех должностных лиц, участвовавших в принятии решений в этом деле», - сказал заместитель прокурора Кировоградской области Сергей Перепелица.

Результаты третьего исследования, а также выводов следствия по коллег, которые также принимали участие в силовом утолении водителя, Артем Бондаренко ждать под домашним арестом.

Напомним, как в Николаеве возле отдела полиции умер мужчина с признаками наркотического опьянения, которого патрульные задержали из-за приставаний к прохожим.