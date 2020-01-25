Уголовное дело относительно зампрокурора Николаевщины Божило передали в Николаевское ГБР, где многие сотрудники его экс-подчиненные

Центральный аппарат ГБР поручил проведение досудебного расследования по факту превышения служебных полномочий заместителем прокурора Николаевской области Степаном Божило территориальному управлению ГБР в Николаеве.

Об этом на своей странице в Facebook адвокат Владимир Тимошин.

Как известно, 22 января адвокат Тимошин сообщил, что в Государственном бюро расследований открыли уголовное производство по части 1 статьи 365 УК Украины по факту озвученных на пресс-конференции данных о злоупотреблениях сотрудников прокуратуры и зампрокурора области Божило в отношении ООО «Конкордпласт 2000».

«В то же время, именно С. Божило руководит прокурорами, которые осуществляют процессуальное руководство в производствах ТУ ГБР в Николаеве и большинство следователей ТУ ГБР в прошлом были подчиненными С. Божило. Осталось только назначить С. Божило процессуальным руководителем в этом производстве, с целью «беспристрастного расследования», – написал Тимошин.

Напомним, что до этого николаевские адвокаты Владимир Тимошин и Василий Калаянов рассказали о причастности зампрокурора Николаевской области Степана Божило к захвату завода металлопластиковых конструкций «Конкордпласт 2000».

Тогда же адвокат Анна Басаргина заявила, что заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило склонял ее помочь в деле о захвате завода металлопластиковых конструкций «Конкордпласт 2000». В частности она заявила, что Божило рассказал ей о плане, в ходе которого ряд лиц готовили взрыв гранат на заводе, чтобы обвинить в этом директора фирмы Андрея Кривохижу, его адвоката Владимира Тимошина и бизнесмена Михаила Титова.

Несколько позже адвокат Владимир Тимошин опубликовал видео опроса мужчины, который заявил, что ему звонил соучредитель завода «Конкордпласт 2000» Владимир Приходько и предлагал организовать нападение на это предприятие, чтобы обвинить в этом Михаила Титова, а ответственность за это исполнители не понесут из-за содействия зампрокурора Николаевской области Степана Божило.

Кроме того Басаргина на пресс-конференции рассказала, что Божило предлагал ей спровоцировать дачу взятки судье Заводского райсуда Николаева Вадиму Гаврасиенко, чтобы таким образом повлиять на ее жену главу Центрального райсуда Николаева Галину Подзигун.

В свою очередь, заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило опровергал все заявления адвокатов, которые обвиняют его в причастности к захвату предприятия «Конкордпласт-2000», и в том, что он был намерен подставить супруга судьи Центрального райсуда посредством дачи ему взятки.