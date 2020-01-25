В Днепре СБУ уличила частных детективов в незаконной прослушке смартфонов – к этому могут быть причастны и силовики

Служба безопасности Украины прекратила в Днепре незаконную деятельность представителей частной детективной фирмы, которые оказывали услуги по негласной прослушке пользователей смартфонов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники предоставляли «услуги» по сканированию электронной переписки в мессенджерах, а также осуществляли сбор информации с ограниченным доступом в отношении физических и юридических лиц.

Правоохранители задокументировали факт установления злоумышленниками программного обеспечения, содержащего признаки специального технического средства негласного получения информации, к смартфону одного из объектов «наблюдения». По экспертным оценкам, обнаруженное СБУ шпионское оборудование позволяет записывать и прослушивать телефонные разговоры, получать несанкционированный доступ к информации, хранимой и обрабатываемой в терминале мобильной связи, а также контролировать электронную переписку в популярных мессенджерах.

Наблюдение за каждым «клиентом» оценивалось в 3000 долларов. Во время проведения обысков в офисах злоумышленников и месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили и изъяли носители информации с детализированными данными телефонных соединений абонентов сотовой связи, сведениями, содержащими банковскую тайну, персональные данные объектов «наблюдения», подлежащих защите.

Устанавливаются должностные лица банковских учреждений и правоохранительных органов, которые способствовали незаконному получению сведений о «клиентах», а также заказчиков противоправных услуг.

Начато уголовное производство по статье 359 («Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации») Уголовного кодекса Украины. После проведения ряда соответствующих технических экспертиз будет принято решение об объявлении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, как СБУ задержала своих сотрудников за незаконную «прослушку» телефонов и продажу полученной информации. Стоимость прослушивания одного абонентского номера на два месяца составила 9 тысяч долларов.