Суд арестовал приемщика стеклотары, который забил дворника палкой возле николаевского автовокзала

В четверг, 23 января, Ленинский районный суд Николаева избрал меру пресечения мужчине, подозреваемому в том, что он нанес смертельные повреждения дворнику.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как известно, ранним утром 21 января неизвестный до смерти забил дворника. Около 4:50 в полицию поступило сообщение от граждан, что возле остановки общественного транспорта по проспекту Богоявленскому они обнаружили тело мужчины с внешними признаками насильственной смерти.

В этот же день полиция задержала подозреваемого. Злоумышленником оказался 53-летний николаевец, который работал в пункте приема стеклотары неподалеку междугородного автовокзала. В ходе расследования стало известно, что смертельные телесные повреждения злоумышленник нанес потерпевшему из-за давнего личного конфликта. Его действия квалифицировали по части 2 статьи 121 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего»).

Рассмотрев ходатайство, суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Напомним, как ночью 5 декабря между домами №70 и №72 по проспекту Мира нашли тело убитого мужчины. 10 декабря задержали парня, подозреваемого в этом преступлении.

В полиции сообщали, что подозреваемый вместе со своим товарищем на вокзале заметили бездомного и решили вывести его на улицу. Там между подозреваемым и бездомным возникла ссора. В ходе выяснения отношений 20-летний злоумышленник достал нож и несколько раз ударил потерпевшего. Поняв, что натворил, парень вызвал «скорую помощь» и сообщил, что якобы они нашли уже окровавленного мужчину.

Действия подозреваемого квалифицировали по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего»). 12 декабря Ленинский районный суд Николаева отказался арестовать подозреваемого и отправил его под круглосуточный домашний арест. Апелляционный суд все же изменил меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.