В Одессе задержали этническую банду грабителей – одного задержанного у полиции пыталась отбить группа поддержки

В Одессе сотрудники полиции задержали членов преступной этнической группы, которые специализировались на грабежах и разбойных нападениях.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области.

В конце декабря прошлого года в управление стратегических расследований Национальной полиции в Одесской области обратилась одесситка. Она рассказала полицейским, что двое мужчин, внешне похожи на выходцев из стран Кавказского региона, завладели ее имуществом и вещами ее знакомого. После этого в полубессознательном состоянии их высадили из автомобиля. До этого с одним из них они познакомились во время совместного отдыха в развлекательном заведении Одессы. Более женщина ничего не помнила.

Оперативные сотрудники и детективы полиции Одесской изъяли видео с камер наблюдения. Проанализировав видеоматериалы, полицейские установили поминутно маршрут и действия злоумышленников.

Так, один из участников намеренно спровоцировал конфликт с пострадавшими, а потом предложил примириться и продолжить совместный отдых в другом развлекательном заведении. После развлечений они вышли из заведения и сели в автомобиль, который уже несколько часов подряд ждал возле ресторана. Затем пострадавших высадили на одной из улиц города, а когда те пришли в себя, поняли, что у них отобрали деньги, верхняя одежда, банковские карты и мобильные телефоны.

Полицейские установили лиц, которые завладели вещами потерпевших. Один из них оказался организатором преступной этнической группы, которая специализируется на грабежах и разбойных нападениях. Характерная черта группировки - использование ее участниками «клофелина» во время совершения преступлений. Все члены группировки - выходцы из Кавказского региона. Они не только самостоятельно совершали преступления, но и контролировали деятельность других групп, специализирующихся на так называемых «обнимашках» - карманных кражах.

Кроме того, в настоящее время организатор и один из участников преступной этнической группы являются подсудимыми за совершение грабежа, разбойного нападения и вымогательства.

Полицейские 23 января одновременно задержали организатора и двух участников преступной группы. В автомобиле одного из фигурантов полицейские изъяли несколько гранат.

Также на помощь последнему на месте происшествия приехала «группа поддержки», которая пыталась его освободить.

Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства членов группировки и лиц, которые могут иметь к ней отношение, кроме вещей потерпевших, были изъяты другие вещи, которые вероятно были похищены у граждан, и «клофелин».

Члены этнической преступной группировки задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им вручили подозрение по части 3 статьи 187 («Разбой») Уголовного кодекса Украины.

Также задержанные проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Одесского региона. Только за последние несколько месяцев на территории области было совершено не менее 10 краж личного имущества по подобной схеме.

Напомним, что 19 января в Одессе также задержали вооруженную этническую ОПГ, промышлявшую грабежами – их жертвами были и николаевцы