Николаевское ГБР уличило полицейских на имитации «спецоперации», которую они провели, чтобы отобрать у бизнесменов $19,7 тысяч

Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Николаеве, сообщили о подозрении начальнику изолятора временного содержания одного из отделов полиции и заместителю командира взвода одного из отделов ГУ Нацполиции в Одесской области в мошенничестве и злоупотреблении с целью заполучить деньги бизнесменов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, двое предпринимателей договорились с иностранцем о приобретении сельскохозяйственной техники в Польше и ее перевозки в Украину. Иностранец за продажу и доставку запросил у бизнесменов 19 тысяч 700 евро. О этой сделке также знали подозреваемые полицейские, которые находились в сговоре с иностранцем.

Во время передачи денег за технику подозреваемые полицейские имитировали задержания иностранца. Полицейские надели на него наручники и вывезли в неизвестном направлении, изъяв также 19 тысяч 700 евро, которые уже были в сумке иностранца. Таким образом, полицейские с сообщником завладели средствами и распределили их между собой.

В ходе досудебного расследования иностранного гражданина задержали. Согласно баз Интерпола, он находится в международном розыске за совершение мошеннических действий на территории Польши. Также обнаружено и изъято несколько иностранных паспортов на имя разных лиц с фотографиями разыскиваемого, боеприпасы, денежные средства и наркотические средства.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по части 3 статьи 190 и части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины осуществляет прокуратура Одесской области. Оперативное сопровождение - Одесское управление Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Напомним, как на Одесчине ГБР задержало сотрудника спецназа и экс-полицейского, которые устроили разбойное нападение на частный дом.