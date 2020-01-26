В Киеве мужчина догнал грабителя, ограбившего девушку, и удерживал его до приезда полиции

В Киеве мужчина помог полицейским задержать грабителя, который вытянул деньги из рюкзака девушки.

Об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Киева.

«В дежурную часть столичной полиции позвонила киевлянка с сообщением о том, что на улице Соломенской ее ограбил незнакомец. На место происшествия немедленно была направлена ​​группа быстрого реагирования, которая находилась недалеко от места совершения преступления и следственно-оперативная группа территориального подразделения», - говорится в сообщении.

Приехавшие на вызов, обнаружили двух мужчин, между которыми происходила драка. Также полицейские пообщались с потерпевшей, которая пояснила, что на выходе из троллейбуса она почувствовала, как кто-то залез в ее рюкзак. Когда она оглянулась, то увидела мужчину, который бежал с ее деньгами в руках. Девушка начала звать на помощь, на что отреагировал неравнодушный прохожий и бросился догонять обидчика.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался житель столицы, 1978 года рождения. Выяснилось, что фигурант неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за совершение краж на территории столицы.

Следователь Соломенского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Напомним, в Британии 11-летняя девочка прогнала грабителя из супермаркета – она кинула в него хлеб и две бутылки.