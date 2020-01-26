В Николаеве десантник из-за конфликта ранил ножом сослуживца

В ночь с субботы на воскресение, 26 января, в Николаеве произошел конфликт между двумя военнослужащими по контракту 79-й ОДШБр, в результате которого один из мужчин доставлен в БСМП.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в полиции.

По словам собеседника издания, конфликт произошел не на территории части, а в квартире, где проживали военнослужащие. В ходе ссоры один из десантников ножом ранил своего оппонента, которого в итоге госпитализировали в БСМП города Николаева.

Нападавший задержан. Расследованием уголовного производства занимается Территориальное управление ГБР, расположенное в Николаеве.

Кроме того, в самой части назначено проведение служебного расследования.

Напомним, ранее Центральный районный суд Николаева приговорил к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком в два года военнослужащего 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, который подделал диплом о высшем образовании, чтобы получить офицерское звание.