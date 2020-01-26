На Зкарпатье пограничники конфисковали у мужчины «Range Rover» за попытку провезти контрабанду сигарет в Европу

На Закарпатье пограничники Мукачевского отряда совместно с работниками таможни обнаружили автомобиль Range Rover, наполненный блоками сигарет.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В автомобиле 2014 года выпуска ехал 40-летний украинец, он направлялся в Венгрию. Во время проверки машины в пункте пропуска «Вилок» пограничники обнаружили в автомобиле 1660 пачек сигарет, которые правонарушитель пытался провезти через границу.

Блоки сигарет были спрятаны под обшивкой и в багажном отсеке машины. Range Rover и сигареты были изъяты сотрудниками таможни.

Напомним, ранее СБУ совместно с британскими службами задержали банду контрабандистов, переправлявших сигареты в ЕС.