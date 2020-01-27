Департамент ЖКХ Николаева без торгов заключил договор с «ЭЛУ Автодорог» на зимнее содержание дорог за ₴19,5 миллионов

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета 22 января заключил договор с КП «ЭЛУ Автодорог» на зимнее содержание улично-путевых сетей в городе.

Соответствующие результаты торгов опубликованы на сайте публичных закупок Prozorro.

Стоит отметить, что договор с подрядчиком заключили с третьего раза, предыдущие двое торгов отменялись, так как не хватало количества участников - постоянно подавалось лишь «ЭЛУ Автодорог». В итоге, с третьего раза ДЖКХ провел тендер по переговорной процедуре и заключил договор с предприятием на сумму 19 миллионов 535 тысяч 500 гривен. Предоставлять услугу предприятие должно будет до 24 декабря 2020 года.

Согласно техническому заданию подрядчик должен будет проводить механизированную очистку 435, 499 километров дорог от снега, противогололедную обработку дорог на площади 2 355 086 м2, вывоз снега, а также буксировку транспорта при необходимости.

Услуги должны предоставляться круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни. Работы выполняются в условиях интенсивного дорожного движения транспортных средств. Специализированная техника должна быть оборудована системой GPS. Очистка проезжей части должна начинаться не позднее чем через 30 минут после начала снегопада. Профилактическую обработку дорожного покрытия осуществлять за час-два до возникновения гололеда (прогнозируемого предупредительными метеосводками). Обработку противогололедными материалами необходимо заканчивать не позднее чем через 1 - 1,5 часа после начала образования скользкости покрытия.

Напомним, что в 2019 году эти же услуги также предоставляло КП «ЭЛУ Автодорог». Тогда предприятие победило в тендере на 4 миллиона гривен.