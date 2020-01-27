«У нас не было серьезной подготовки»: нардеп Пасечный оправдал провал «Слуги народа» на выборах в ОТГ Николаевщины недостатком времени

Народный депутат Украины от Николаевской области оправдал проигрыш партии «Слуга народа» на выборах в объединенные территориальные общины области тем, что у организаторов не было опыта и подготовки.

Об этом он сказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Нардеп признался, что сам не мог принимать полноценное участие в организации выборов, однако, как сам утверждает, поддерживал кандидатов.

— Я, естественно, участвовал в этом вопросе, но я не был ответственным, потому что из трех месяцев, когда надо было здесь находиться, я был три недели в Киеве. Поэтому полностью заниматься выборами у меня не было совершенно никакой возможности. Когда была возможность, я поддерживал кандидатов, общался с ними, но это был очень короткий срок, - сказал Пасечный.

В то же время, Пасечный считает, что выборы были проиграны из-за того, что организаторы недостаточно серьезно подготовились, поскольку не имели времени.

— Это были промежуточные выборы… У нас не было серьезной подготовки. Я же не политтехнолог, никогда не проводил выборы. Думаю, что это недостаток опыта и времени. Мы же понимаем, что реально партия начнет работать после съезда. То есть, это такой комплексный вопрос по поводу выборов, он должен решаться на уровне руководства партии. Немножко по-другому будет подход. Я думаю, что мы просто по времени были не готовы, - отметил нардеп.

Стоит отметить, что в общем, количество депутатов от партии "Слуга народа" после выборов в ОТГ составит 37%. Партия "Наш край", которая несколько лет участвует в выборах в Николаевской области, выиграла с результатом 39%. Представители партии "Европейская солидарность" (экс-БПП) не принимали участие в выборах на Николаевщине.

Отметим, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект о децентрализации, который вносит изменения в Закон Украины – вместо губернаторов назначаются префекты, а сами обл- и райгосадминистрации должны быть ликвидированы до 1 марта 2021 года.

Позже Зеленский отозвал законопроект о децентрализации.