В Николаеве вечером неизвестные избили и отобрали 100 тысяч гривен у предпринимателя

В воскресенье, 26 января, в Ингульский отдел полиции обратился 44-летний директор одного из предприятий с сообщением о том, что он стал жертвой грабителей.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

По словам потерпевшего, около 21:00 он возвращался домой, имея при себе в сумке 100 тысяч гривен. Недалеко от дома №212 по улице Чкалова к нему подбежали двое неизвестных, один из которых ударил заявителя по голове, и когда тот упал, злоумышленники нанесли ему еще несколько ударов и отобрали сумку, в которой находились деньги, и скрылись в неизвестном направлении.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия и принимаются меры по задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

Следственным отделением Ингульского отдела полиции начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 186 УК Украины «Грабеж», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые стали свидетелями совершения преступления, или обладают информацией, полезной для следствия, сообщить в Ингульский отдел полиции по адресу: город Николаев, улица 12-я Продольная, 42-А или звонить (0512) 64-95-99, 53-18-53, 102.

Напомним, как на Николаевщине рецидивист ограбил продуктовый магазин, угрожая продавщице ножом – деньги мужчина потратил на еду.