Николаевские полицейские охраны задержали мужчину, который делал «закладки»

В Николаеве полицейские охраны задержали мужчину, который делал «закладки» с наркотиками.

Об этом сообщают в управлении полиции охраны в Николаевской области.

В 21:45 по спецлинии «102» поступило сообщение о подозрительном мужчине в районе частного жилого сектора в Заводском районе Николаева. На выяснение обстоятельств происшествия были ориентированы все наряды полиции Николаева.

В течение минуты по указанному адресу прибыл наряд реагирования батальона Управления полиции охраны в Николаевской области.

- В информации оператора сообщалось о приметах мужчины, который пытался сделать «закладки» с наркотиками, - рассказал младший инспектор наряда реагирования полиции охраны старший сержант полиции Агамир Бадалян.

Отрабатывая прилегающую территорию, правоохранители обратили внимание на молодого человека, похожего по описанию в сообщении, который увидев полицейский автомобиль, пытался скрыться.

Полицейские охраны задержали мужчину и вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Заводского отдела полиции ГУНП в Николаевской области, которой и передали мужчину.

- Во время проверки у мужчины обнаружили несколько пакетиков с кристаллическим веществом белого цвета, внешне похожее на наркотическое, - рассказал полицейский - водитель наряда реагирования сержант полиции Владислав Белоус.

Задержанного мужчину 27-и лет доставили в отделение полиции. Следственное отделение Заводского ОП ГУНП в Николаевской области начало уголовное производство по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Николаеве задержали наркоторговца, который на почте получил посылку с каннабисом, амфетамином и «солями».