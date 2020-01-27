Полиция задержала угонщиков, которые вымогали у жителя Николаевщины 1,5 тысячи долларов за возврат автомобиля

В Южноукраинске полиция 27 января задержала двух подозреваемых в угоне минивэна.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Ранее, 10 декабря в полицию обратился 36-летний житель Братского района и сообщил, что ночью со двора многоэтажного дома по улице Мира в Южноукраинске угнали его автомобиль «Opel Vivaro».

Через несколько дней мужчине позвонил неизвестный и сообщил, что может вернуть автомобиль за 1,5 тысячи долларов. Водитель согласился на условия злоумышленника и договорился о встрече, при этом обратившись за помощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска Южноукраинского и Братского отделов полиции задержали двух подозреваемых при передаче денег. Задержанными оказались жители Южноукраинска возрастом 35 и 32 года, один из них уже отбывал наказание за имущественные преступления. Деньги и автомобиль изъяты и после проведения необходимых следственных действий их вернут владельцу. В ходе следствия возможна дополнительная квалификация преступления.