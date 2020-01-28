На Николаевщине задержали ранее судимого местного жителя, который вымогал от предпринимателя $5 тысяч

В пятницу, 24 января, по подозрению в вымогательстве несуществующего долга задержали ранее судимого жителя Первомайска.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области сотрудники управления СБУ в Николаевской области задержали 31-летний ранее судимого жителя Первомайска по подозрению в вымогательстве 5 тысяч долларов от местного предпринимателя за несуществующий долг.

Противоправные действия злоумышленника квалифицированы по части 3 статьи 189 Уголовного Кодекса Украины, как требование передачи чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим и его близкими родственниками, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, соединенное с насилием, опасным для здоровья человека.

25 января следственным судьей удовлетворено ходатайство следователя, согласованное с прокурором, и избрана подозреваемому мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 11 января полиция задержала пятеро ранее судимых николаевцев во главе с криминальным авторитетом по прозвищу «Осетр». Они вымогали у предпринимателя 660 тысяч гривен несуществующего долга.

А 24 января николаевские полицейские разоблачили группировку вымогателей. Злоумышленники, которые позиционируют себя, как приближенные к криминальному авторитету, силой получили от местного бизнесмена около 100 тысяч гривен и требовали в дальнейшем платить им ежемесячно тысячу долларов США. Во время обысков у подозреваемых частично изъяли имущество пострадавшего, деньги, наркотики и две единицы оружия.