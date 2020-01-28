В Китае от смертельного вируса уже умерли 106 человек – в городе с населением в 15 миллионов местные власти ввели военное положение

В Китае общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, превысило 4500 человек, из них 106 скончались.

Об этом 28 января сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Из 106 смертей 100 приходятся на провинцию Хубэй, которая является эпицентром вспышки вируса.

Также в китайском городе городе Тяньцзинь, где проживают 15 миллионов человек, вводят один из механизмов военного положения. Об этом сообщает Global Times.

Главный госпиталь, а также 500 команд медиков будут переведены под начало военных.

На материковом Китае зафиксированы 4494 случая заражения, в Гонконге – восемь, в Макао – семь, на Тайване – пять.

В других азиатских странах коронавирусом инфицированы 30 человек, в Европе – четыре, в Северной Америке – шесть и в Австралии – пять.

Напомним, посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV.

Ранее США и Япония объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Уханя, в котором вспыхнула эпидемия смертельного вируса.

Отметим, ранее Президент Зеленский заслушал доклад МОЗ по коронавирусу – в Украине нет зафиксированных фактов заражения.