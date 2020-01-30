Обвиняемый в хранении марихуаны американец закурил косяк прямо на заседании суда

В США, в суде округа Уилсон (штат Теннесси) 20-летнему Спенсеру Бостону предъявили обвинение в хранении марихуаны. Во время судебного заседания он рассказал о плюсах легализации и в подтверждение своей точки зрения закурил самокрутку с марихуаной.

Об этом сообщает «Tjournal» со ссылкой на «CNN».

Бостон успел сделать несколько затяжек до того, как приставы поняли, что происходит. Его взяли под стражу и вывели из зала суда. Прежде чем нарушителя увели из зала, он повернулся к присутствующим и заявил: «Народ заслуживает большего!». По словам шерифа, весь зал расхохотался.

За свою выходку Бостон поплатился: ему предъявили обвинение в хулиганстве и ещё одном случае хранения марихуаны. Судья также обвинил его в неуважении к суду и назначил наказание в виде 10 суток пребывания в изоляторе временного содержания. Следующее судебное заседание Бостона назначено на 14 апреля. Ему предоставили право выйти под залог, заплатив три тысячи долларов.

Напомним, что ранее в Николаеве задержали наркоторговца, который на почте получил посылку с каннабисом, амфетамином и «солями».