В Греции суд приговорил двух россиян к 395 годам тюрьмы за незаконную перевозку мигрантов

Суд греческого города Каламата приговорил двух граждан России к 395 годам лишения свободы, сочтя их виновными в незаконной перевозке беженцев.

Об этом сообщает «Deutsche Welle».

Кроме того, россияне должны выплатить штраф в размере 6 миллионов евро. Россиян задержали в июне 2019 года.

По сведениям посольства РФ, в Греции участились случаи задержания российских моряков по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов. Большинство моряков объясняют, «что направлялись на кратковременные заработки на суда для туристов, но греческие судебные органы опираются на факты».

По его данным одного из дипломатов, «за первого мигранта перевозчики приговариваются к 15 годам тюремного заключения, а за каждого последующего – к 7,5 годам». Возможности посольства и консульств в подобных ситуациях являются «весьма ограниченными».

Напомним, в 2018 году сообщалось, что в иностранных тюрьмах находилось 290 украинских моряков, задержанных за контрабанду и перевозку мигрантов.