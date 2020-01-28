В Николаеве задержали грабителя, который вырвал у женщины в подъезде сумку – украденный телефон он успел подарить своей девушке

Фото - иллюстрация Ночью 27 января в Николаеве полицейские задержали мужчину, который в Корабельном районе ограбил женщину.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В полицию поступило сообщение об ограблении 30-летней местной жительницы 27 января ночью. Потерпевшая рассказала, что преступник напал на нее, как только она вошла в подъезд своего дома по улице Глинки.

Завладев сумкой и мобильным телефоном заявительницы, нападавший убежал. Принятыми следственно-розыскными мероприятиями оперативники установили и разыскали злоумышленника. Им оказался 29-летний житель областного центра.

Следователи начали по данному факту уголовное производство по части 1 статьи 186 Уголовного Кодекса Украины («Грабеж»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Полицейские изъяли мобильный телефон пострадавшей, которым уже пользовалась девушка фигуранта, получив от него гаджет в качестве подарка.

Сейчас продолжается досудебное следствие. В ближайшее время грабителю по согласованию с прокуратурой сообщат о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения.

Напомним, как на Николаевщине вор пытался подарить продавщице украденные драгоценности.