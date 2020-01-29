Украинские пограничники задержали двух россиянок, которые под огромными пуховиками пытались провезти контрабанду

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В Харьковской области 27 января пограничники задержали двух россиянок – мать и дочь, которые пытались скрыто вывезти из Украины медицинское оборудование.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

В конструктивных особенностях автомобиля и багаже ​​женщин пограничники обнаружили зарядные устройства к медицинском принадлежностям.

«Также во время осмотра обратили внимание и на внешний вид иностранных гражданок. Обе были одеты в объемные зимние куртки и выглядели как неестественно тучные люди. Впоследствии россиянки признались, что под верхней одеждой они спрятали медицинские приборы. Таким образом, мать с дочерью пытались незаконно переместить через границу 100 приборов для биорезонансной терапии и более 500 различных гаджетов к ним», - говорится в сообщении. 

Напомним, что ранее житель Кременчуга пошил куртку со ста карманами, чтобы красть яйца на птицефабрике.

Вадим Богданов

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