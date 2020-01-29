За 2019 год в Николаеве больше всего преступлений зарегистрировали в Ингульском районе, а наименьше – в Корабельном

В течение 2019 года в Николаеве полиция зарегистрировала 11 тысяч 930 уголовных правонарушений. Больше всего полицейским пришлось регистрировать преступлений в Ингульском районе, а меньше всего – в Корабельном, где таких фактов более чем в два раза меньше в сравнении с любым районом Николаева.

Об этом идет речь в ответе ГУ Нацполиции в Николаевской области на информационный запрос журналиста «Преступности.НЕТ».

В Центральном районе Николаева в течение прошлого года полиция зарегистрировала 3131 уголовное преступление. Среди них небольшой тяжести – 576, средней – 1821, тяжкие преступления – 501, особо тяжкие – 233.

В Заводском районе – 3632 уголовных правонарушения. Среди них небольшой тяжести – 869, средней – 2002, тяжкие преступления – 521, особо тяжкие – 240.

В Ингульском районе за этот же период зафиксировали 3767 преступлений. В частности преступления небольшой тяжести –734, средней – 2257, тяжкие преступления – 645, особо тяжкие – 131.

В Корабельном районе –1400 преступлений. Среди них небольшой тяжести – 217 преступлений. Среди них небольшой тяжести – 217, средней –809, тяжкие преступления – 280, особо тяжкие – 904.

Всего в Николаеве полиция за прошлый год зафиксировала 11 тысяч 930 уголовных правонарушений разной категории тяжести: небольшой тяжести – 2396, средней – 6889, тяжкие преступления – 1947, особо тяжкие – 698.