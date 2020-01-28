В Харькове в метро полиция задержала мужчину с гранатой

В понедельник, 27 января, в харьковском метро на станции «Площадь Конституции» у мужчины обнаружили гранату.

Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции Харьковской области.

Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции в метрополитене 27 января около 22:30.

«Сотрудники отдела полиции в метрополитене обнаружили боеприпас у 39-летнего жителя пгт Васищеве в вестибюле станции метро «Площадь Конституции». По адресу выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу», - сказано в сообщении.

Силовики открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Напомним, в Харькове мужчина угрожал подорвать гранатой предприятие, на котором работал – в его доме нашли более 400 патронов и нунчаки.