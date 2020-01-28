В Киеве отдали под суд «решал», которые обещали директору госпредприятия сохранение должности за 83,5 тысяч долларов взятки

Прокуратурой города Киева совместно со Следственным управлением ГУ Нацполиции в Киеве завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению двух человек в подстрекательстве руководителя госпредприятия к совершению коррупционного преступления и мошенническом завладении денежными средствами на общую сумму 83,5 тысяч долларов США. Обвинительный акт по части 4 статьи 190, части 4 статьи 27 части 4 статьи 369 УК Украины направлено в Шевченковский районный суд Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

По версии следствия, два человека, вступив в предварительный сговор, пытались склонить руководителя одного из государственных предприятий, подчиненного Министерству аграрной политики и продовольствия Украины, в дачи взятки должностному лицу этого министерства за решение вопроса об оставлении его в должности.

Размер неправомерной выгоды, которую подозреваемые потребовали от госслужащего за решение этого вопроса, составил почти 83,5 тысяч долларов США.

В ходе контроля за совершением преступления сотрудниками ГБР и ГУ БКОП СБУ под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины задокументированы факты получения подозреваемыми неправомерной выгоды несколькими частями. При получении последнего транша в сумме 9 тысяч долларов США аферистов задержали.

В дальнейшем следствием установлено, что полученные средства подозреваемые не передавали должностным лицам Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, а распоряжались ими по своему усмотрению.

Пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП пояснила, что причастность чиновников Минагрополитики не подтвердилась.

«Аферисты ссылались на знакомство с должностными лицами Минагрополитики и якобы для них требовали эти средства. Именно поэтому, в начале расследованием занимались ГБР и ГПУ. Однако, как оказалось, связей в министерстве подозреваемые не имели и деньги никому не передавали, поэтому их действия квалифицированы как мошенничество и подстрекательство к даче взятки», – сказала Максимец.

Напомним, как на Киевщине полиция и ГБР уличили должностных лиц Национальной академии аграрных наук Украины в вымогательстве 365 тысяч гривен взятки.

Также напомним, как президенту Академии аграрных наук объявили о подозрении, потому что он применил силу к государственному исполнителю. Кроме того, СБУ задержала чиновников Нацакадемии аграрных наук, которые требовали от бизнесмена взятку и предлагали должность за $1 миллион.