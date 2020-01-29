В Виннице налоговика задержали на передаче 1,3 тысячи долларов взятки оперативнику СБУ, чтобы он помог откупиться от следователя ГБР

Следователи территориального управления ГБР, расположенного в Хмельницком, задержали государственного инспектора налоговой и таможенной дела Винницкой таможни ГФС во время предоставление неправомерной выгоды в сумме 1300 долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, налоговик с целью избежания уголовной ответственности высказал предложение и в дальнейшем предоставил взятку в сумме 1300 долларов США оперативнику управления СБУ в Винницкой области за влияние на следователя территориального управления ГБР.

28 января во время контроля за совершением преступления налоговика задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Уголовное производство начато по признакам уголовных преступлений предусмотренных части 2 статьи 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») и части 3 статьи 369 («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»). В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Винницкой области. Оперативное сопровождение - Управление внутренней безопасности Службы безопасности Украины.

Напомним, как ГБР задержало главу общественной организации, который склонял гражданина «решить вопрос» с налоговиками взяткой в 20 тысяч долларов США.