В Беларуси исчезли все директора сахарных заводов – местные СМИ сообщают, что это дело рук КГБ

В Беларуси одновременно исчезли директора всех четырех сахарных заводов страны, а также руководитель Белорусской сахарной компании.

Об этом сообщает «TUT.BY».

24 января директора Городейского сахарного завода Михаила Криштаповича сняли с самолета, на котором он хотел улететь на отдых в Мюнхен.

27 января на Скидельском сахарном заводе заявили, что директор Дмитрий Егоров «уехал в Минск» на совещание. В этот же день директор Слуцкого завода Николай Прудник «уехал в отпуск». С рабочего места исчез и директор Жабинковского завода Виктор Миронов.

Кроме того, исчез Дмитрий Кириллов, руководитель Белорусской сахарной компании, которую основали сахарные заводы. В московском офисе фирмы сказали, что Кириллов был командирован еще на прошлой неделе.

Издание, со ссылкой на источники в Комитете государственной безопасности Беларуси сообщает, что по «сахарному делу» силовики уже задержали 11 человек, и задержания продолжаются. Ни одно силовое ведомство официально не назвало причину исчезновения руководителей заводов, однако, по данным источников издания, их задержал КГБ по делу о коррупции

Напомним, как президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Следственному комитету провести проверку в связи с информацией, обнародованной в интервью Юрием Гаравским. Последний называет себя бывшим бойцом специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск белорусского МВД. Он рассказал, что в 1999 году по приказу основателя СОБРа подполковника Дмитрия Павличенко участвовал в похищениях и убийствах оппозиционных политиков, добивавшихся отставки Лукашенко. Сам президент Беларуси отрицает, что в 1990-х он поручал спецназу ликвидировать деятелей оппозиции.