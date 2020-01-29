Оперативники СБУ в Николаеве «накрыли» группировку, которая торговала оружием – изъят целый арсенал

Во вторник, 28 января, в Николаеве разоблачили преступную группировку, которая занималась распространением наркотических средств, оружия и взрывчатки.

Об этом сообщили в Управлении Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Управлением СБ Украины в Николаевской области под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области на территории Николаева и области пресечена противоправная деятельность местных жителей, которые наладили незаконный сбыт широкому кругу лиц средств поражения, а также наркотических веществ.

Так, в ходе расследования уголовного производства по указанным фактам спецслужбой задокументирован системный сбыт фигурантами дела короткоствольного огнестрельного оружия, взрывчатых и наркотических веществ. Кроме того, фигуранты занимались переработкой огнестрельного оружия и изготовлением взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.

По результатам санкционированных обысков у преступников по местам их проживания и в специально оборудованном, законспирированном укромном месте обнаружено и изъято семь единиц короткоствольного огнестрельного оружия различного калибра, устройство кустарного производства для отстрела патронов калибра 5,6 мм. кольцевого воспламенения, около 200 патронов различного калибра, инструменты и приборы для кустарной переработки огнестрельного оружия, самодельное взрывное устройство, шесть тротиловых шашек общим весом 1,6 килограмм, восемь средств инициирования взрыва - электродетонаторов и огнепроводного зажигательных трубок инициирования взрыва, три ручных гранаты Ф-1 с унифицированным запалом ручной гранаты. Кроме того, у указанных лиц в ходе проведения обысков обнаружили и изъяли высушенное и расфасованное в целях сбыта наркотическое вещество, которое в соответствии с экспресс-анализом является каннабисом, общим весом около 200 граммов.

Основной фигурант уголовного производства задержан в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины, относительно других принимается процессуальное решение. Сейчас проводятся следственные и процессуальные действия, назначаются экспертизы, по результатам которых будет дана правовая квалификация, определены роли и участие каждого в совершении указанных преступлений.

Напомним, как в Николаеве сотрудники СБУ, полиции, под процессуальным руководством военной прокуратуры, задержали мужчину во время сбыта четырех килограмм пластида. Оперативники СБУ установили, что николаевец наладил канал поставки через знакомых, в том числе из района проведения операции Объединенных сил, взрывчатки и средств поражения для дальнейшего сбыта в регионе представителям криминальных кругов.

Позже суд арестовал подозреваемого Юрия Дубину с возможностью выхода из следственного изолятора под залог в 144 тысячи гривен. И в мае 2019 года суд облегчил меру пресечения для Юрия Дубины, подозреваемого в сбыте взрывчатки.