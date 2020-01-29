В Николаеве отдали под суд чиновницу Гоструда, которую задержали на взятке от предпринимателя

В Николаеве направили в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении работницы местного управления Гоструда, которую задержали на взятке от бизнесмена.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Как известно, чиновницу местного управления Гоструда за вымогательство 30 тысяч гривен с предпринимателя полиция и СБУ задержали 31 октября 2019 года.

Установлено, что чиновница требовала от местного предпринимателя деньги за непринятие мер реагирования в части несоблюдения им требований законодательства о труде.

Действия указанного лица квалифицированы по части 1 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Получение неправомерной выгоды должностным лицом»).

Напомним, как главу управления Гоструда в Луганской области задержали, когда он брал взятку в своем служебном кабинете.