В Николаеве пьяный мужчина зашел в банк и попытался отобрать у работника телефон – тот запер его в помещении до приезда полиции

Фото - иллюстрация Полиция сообщила о подозрении мужчине, который в Корабельном районе Николаева, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался ограбить работника отделение банка.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Нетрезвый мужчина вошел в отделение банка по проспекту Богоявленском, после чего, проследовал в кабинет одного из работников, ударил его рукой в ​​лицо и пытался вырвать из рук мобильный телефон.

Работник финучреждения оттолкнул нападающего, вышел из помещения и, закрыв его в середине, удерживал до прибытия полицейских.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители опросили пострадавшего, свидетелей происшествия и для выяснения всех обстоятельств доставили грабителя в участок.

По согласованию с прокуратурой следователи сообщили 42-летнему мужчине о подозрении в совершении преступления. Его действия квалифицируются как покушение на грабеж (часть 3 статьи 15 часть 2 статьи 186 Уголовного Кодекса Украины), за что, согласно санкции статьи, ему грозит до шести лет заключения.

В ближайшее время подозреваемому будет избираться мера пресечения. Следствие продолжается.

Напомним, в Николаеве полицейские задержали мужчину, который в Корабельном районе ограбил женщину.