На Николаевщине полиция изъяла у сельского жителя ружье, патроны и выстрелы к гранатомету

Казанковские полицейские изъяли у местного жителя выстрелы для гранатомета, ружье и боеприпасы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполции в Николаевской области.

Полицейские Казанковского отделения Новобугского отдела полиции получили оперативную информацию о том, что 23-летний житель одного из сел района хранит боеприпасы по месту жительства.

Получив разрешение суда, сотрудники полиции провели обыск домовладения, во время которого обнаружили и изъяли 120 боевых патронов калибра 5,45 мм, пять гранат ВОГ и охотничье ружье марки ИЖ-54.

Изъятое направили на исследование. Следствие устанавливает, каким образом оружие и боеприпасы попали к мужчине.

Следственным отделением начато уголовное производство признакам части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

После проведения экспертизы будет решаться вопрос о привлечении мужчины к ответственности. Продолжается следствие.

Напомним, что в Николаеве разоблачили преступную группировку, которая занималась распространением наркотических средств, оружия и взрывчатки.