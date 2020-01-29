Суд оправдал патрульного, которого обвиняли во взяточничестве во время командировки в Коблево вместе с коллегами

Крайний справа - Юрий Демчук (фото из архива) В среду, 29 января, суд вынес оправдательный приговор относительно сотрудника управления патрульной полиции, которого обвиняли в том, что он систематически требовал взятки во время того, как был откомандирован в Коблево в 2016 году.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Владимир Тимошин.

«Сегодня судом провозглашен оправдательный приговор в отношении нашего клиента, которого Николаевская областная прокуратура обвиняла в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины. Стороной защиты было доказано в суде, что со стороны следователя (в то время прокуратуры, а сейчас следователя ТУ ГБР в г. Николаеве) во время проведения досудебного расследования грубо нарушались нормы УПК Украины, модулировалось преступление (провокация) с использованием агента-провокатора. Процессуальным руководителем был один из заместителей прокурора Николаевской области (Фамилию не буду указывать, потому что в последнее время очень часто она звучит) (вероятно, речь идет о Степане Божило, – ПН). Именно за использование материалов НСРД этого производства в вопросе увольнения нашего клиента с работы, ВСП признала действия заместителя прокурора Николаевской области незаконными», – написал Тимошин.

Речь идет о том, как 5 августа 2016 года в курортной зоне Коблево был задержан капрал патрульной полиции, который вымогал 500 гривен взятки у водителя автомобиля с молдавскими номерами. Капрал заявлял водителю, что в Украине с такими номерами нельзя ездить и вымогал взятку за не привлечение его к ответственности.

Однако, по информации, имеющейся у «Преступности.НЕТ», вместе с ним регулярными поборами в поселке Коблево занимались и трое его напарников – управление внутренней безопасности полиции Николаевской области зафиксировало ряд эпизодов, в которых фигурировали все четверо патрульных, откомандированных на лето работать в курортной зоне.

Однако, под суд отдали только одного патрульного – из всей «команды» он единственный был «новеньким» в системе, остальные трое были набраны в патрульную полицию из бывшего ГАИ.

По информации «Преступности.НЕТ», троим инспекторам - бывшим ГАИшникам – удалось договориться с Департаментом внутренней безопасности, и материалы по ним в итоге не попали в уголовное производство.

Эту информацию тогда опосредованно подтвердил прокурор Николаевской области Тарас Дунас, который заявил, что прокуратура действительно проверяла всех четверых патрульных, и на одного из них даже составила административный протокол.

Напомним, ранее николаевские адвокаты Владимир Тимошин и Василий Калаянов рассказали о причастности зампрокурора Николаевской области Степана Божило к захвату завода металлопластиковых конструкций «Конкордпласт 2000».

После чего Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство и начать досудебное расследование по фактам подготовки заместителем прокурора Николаевской области Степана Божило к провокации взятки судье Заводского районного суда.