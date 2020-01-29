Житель Вознесенска получил четыре года тюрьмы за то, что вырастил 200 кустов конопли

В Вознесенске 37-летнего мужчину приговорили к 4 годам и 3 месяцам тюрьмы за то, что он на своем приусадебном участке вырастил более 200 кустов конопли.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Злоумышленник, находясь на условном сроке наказания за незаконное хранение наркотиков, на своем земельном участке посадил коноплю. Во время обыска у него изъяли пакеты с каннабисом общим весом 312,3 грамма, который он хранил для собственного употребления.

Обвиняемый вину не признал и утверждал, что не выращивал коноплю, а также, что найденный каннабис ему не принадлежит. Приговором Вознесенского горрайонного суда его признали виновным в незаконном выращивании конопли и хранении наркотиков.

Напомним, что ранее на Николаевщине отдали под суд «закладчиков», у которых нашли наркотики на миллион гривен.